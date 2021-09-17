Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın teknik direktör adayı Stefan Kuntz Almanya U21 Takımı'ndan ayrılacak

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın teknik direktör adayı Stefan Kuntz Almanya U21 Takımı'ndan ayrılacak

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in yerine düşünülen isimlerden olan Stefan Kuntz, Almanya U21 Milli Takımı hocalığından ayrılıyor. Almanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, tecrübeli hocanın Türkiye ile anlaşması halinde sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 14:14 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 14:29
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın teknik direktör adayı Stefan Kuntz Almanya U21 Takımı'ndan ayrılacak

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları devam ediyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Almanya Futbol Federasyonu'nun flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Takımı ile anlaşması halinde Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu.

Almanya Futbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle:

U21 takımındaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Sözleşmeyi erken bitirme olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir göstergesidir.

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