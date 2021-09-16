Yardımcı aranıyor

ŞenolGüneş'le yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Stefan Kuntz'u İstanbul'a getirmişti. Hamit Altıntop'un, Alman hocayla yapılan görüşmelerde 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. 58 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul'daki görüşmenin ardından ülkesine dönüş yapmıştı. Son kararı Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in vereceği belirtilirken; Alman teknik adamın yardımcısının Türk olacağı belirtildi. Arayışlarını sürdüren federasyon yetkililerinin, Emre Belözoğlu, Çağdaş Atan ve Tayfun Korkut gibi isimleri masaya yatırdı. Stuttgart, Kaiserslatern, Hannover 96 gibi takımları çalıştıran Korkut'un, Almanya tecrübesi nedeniyle bir adım önde olduğu vurgulandı. 3 yıllık el sıkışılan Stefan Kuntz'un, önümüzdeki hafta içinde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Tecrübeli hoca, Almanya U21 Milli Takımı'yla iki kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.