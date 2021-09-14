Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor!

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor!

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'in ayrılığının ardından yeni hoca çalışmaları için düğmeye basıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, takımı yabancı bir teknik adama emanet etme kararı aldı. Bu hedef doğrultusunda bir süredir mesai harcanırken 58 yaşındaki çalıştırıcı Stefan Kuntz ile el sıkışıldığı ortaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor!

A Milli Takım'da Şenol Güneş sonrasında liste başı isimlerden biri olan Stefan Kuntz ile yüzde 90 anlaşıldı. Sabah'ın haberine göre, TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un yürüttüğü teknik adam çalışmalarında 58 yaşındaki hoca ile el sıkışıldığı öğrenildi. Fakat son kararı TFF Başkanı Nihat Özdemir verecek. Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.

1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kuntz 34 maçta 11 gol atıp 4 kez de asist yapmıştı.

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