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A Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası Stefan Kuntz kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

Son dakika A Milli Futbol Takımı haberi... Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesi planlanan Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi. A Milli Takım Koordinatörü Hamit Altıntop'un devreye girmesiyle beraber takımın başına getirilen Stefan Kuntz, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stefan Kuntz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Daha önce hangi takımları çalıştırdı? İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın yeni hocası Stefan Kuntz'a dair bilmeniz gerekenler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 16:46 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 16:50
A Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası Stefan Kuntz kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam Stefan Kuntz, A Milli Takım için İstanbul'a geldi. Önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen tecrübeli çalıştırıcının, yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi.

Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan 58 yaşındaki Stefan Kuntz, Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı. 2016 yılından bu yana Almanya Milli Takımı'nda görev alan Stefan Kuntz, U21 Takımı'nda görev yapıyordu.

1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'ye transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk ve son kez Almanya dışına çıkmış oldu. Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rosenborg ile Beşiktaş, ilk maçını 3-0 kaybetmişti. Rövanş maçında 8. dakikada Kuntz, takımını 1-0 öne geçirse de daha sonra Rosenborg skoru 1-1 yaptı. Kuntz, 85. dakikada attığı penaltı ile Beşiktaş'ı oyunda tutsa da, Beşiktaş maçı 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Beşiktaş, başarılı bir sezon geçiremese de Kuntz, biri penaltıdan 9 gol kaydetti.

1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında ise futbolculuk kariyerini noktaladı. Daha sonra ise futbolculuğa başladığı Borussia Neunkirchen takımı çalıştırarak teknik direktörlük kariyerine geçti.İlk olarak Borussia Neunkirchen takımını çalıştırdı. Daha sonra Karlsruhe, Waldh. Mannheim, LR Ahlen takımlarında görev aldı.

2016 yılında Almanya u21 Milli takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. O tarihten beri Alman u21 Milli takımındaki görevini yürütüyordu.

2 KUPASI VAR
Öte yandan Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de Almanya U 21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

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