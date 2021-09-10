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Yerli mi olacak yabancı mı?

TFF yönetim kurulunda Hollanda karşılaşmasının ardından yapılan zirvede, Şenol Güneş'in gitmesi halinde takımın başına getirilecek isimlerin de konuşulduğu ortaya çıktı. Yerli adaylardan Buruk ve Çalımbay öne çıksa da bazı yöneticilerin yabancı hoca konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 06:50
Yerli mi olacak yabancı mı?
TFF yönetim kurulunda Hollanda karşılaşmasının ardından yapılan zirvede, Şenol Güneş'in gitmesi halinde takımın başına getirilecek isimlerin de konuşulduğu ortaya çıktı. Yerli adaylardan Buruk ve Çalımbay öne çıksa da bazı yöneticilerin yabancı hoca konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Ancak başkan Nihat Özdemir'in önceliği yerli çalıştırıcıya verdiği de gelen haberler arasında.
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