Son dakika spor haberleri | Şenol Güneş ile yollar ayrıldı!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruptaki son üç maçında Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, bu üç maçtan 4 puan çıkartmış ve üçüncü sıraya gerilemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, özellikle Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyet sonrası eleştirilerin hedefinde olan Şenol Güneş ile yolları ayırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir." denildi.

İşte yapılan o açıklama;

Şenol Güneş'e teşekkür ederiz.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.