Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 'nda mücadele eden A Milli Takım 'ımız da alınan kötü sonuçların neticesinde eleştiri oklarının hedefi olan 69 yaşındaki deneyimli teknik adam Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı.

TFF'den yapılan açıklamada "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.