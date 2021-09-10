Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

Son dakika spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamayla, 69 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile yolların resmen ayrıldığı duyurulmuştu. Alınan bu karar sonrası 'A Milli Takım'ımızın yeni teknik direktörü kim olacak' sorusunun yanıtı merak konusu olurken, adaylar da belli oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 15:52 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 15:53
Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız da alınan kötü sonuçların neticesinde eleştiri oklarının hedefi olan 69 yaşındaki deneyimli teknik adam Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

TFF'den yapılan açıklamada "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşamıştı. Ay-Yıldızlılar Güneş yönetiminde toplam 127 gol atarken, kalesinde 90 gole engel olamamıştı.

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

Alınan bu kararın ardından, yola kimin ile devam edileceği merak konusu olurken yerli ve yabancı birçok çalıştırıcının adı yazılıp çizilmeye başlanmış durumda.

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

İşte o isimler...

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

OKAN BURUK

Son Kulüp: Medipol Başakşehir

Toplam Maç: 287

Galibiyet: 117

Beraberlik: 65

Mağlubiyet: 105

Puan: 416 (MBP-1.45)

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

EMRE BELÖZOĞLU

Son Kulüp: Fenerbahçe (Geçici antrenör)

Toplam Maç: 10

Galibiyet: 7

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 1

Puan: 23 (MBP-2.30)

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

JOACHIM LÖW

Son Kulüp: Almanya

Toplam Maç: 404

Galibiyet: 224

Beraberlik: 85

Mağlubiyet: 95

Puan: 757 (MBP-1.87)

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

ANTONIO CONTE

Son Kulüp: Inter

Toplam Maç: 518

Galibiyet: 306

Beraberlik: 122

Mağlubiyet: 90

Puan: 1040 (MBP-2.01)

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

ANDRE VILLAS-BOAS

Son Kulüp: Marsilya

Toplam Maç: 420

Galibiyet: 250

Beraberlik: 80

Mağlubiyet: 90

Puan: 830 (MBP-1.98)

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

MUSTAFA DENİZLİ

Son Kulüp: Altay SK (2021-Devam)

Toplam Maç: 604

Galibiyet: 310

Beraberlik: 130

Mağlubiyet: 164

Puan: 1060 (MBP-1.76)

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

SAMET AYBABA

Son Kulüp: Adana Demirspor

Toplam Maç: 718

Galibiyet: 260

Beraberlik: 179

Mağlubiyet: 279

Puan: 959 (MBP-1.34)

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

AYKUT KOCAMAN

Son Kulüp: Medipol Başakşehir (2021-Devam)

Toplam Maç: 655

Galibiyet: 284

Beraberlik: 171

Mağlubiyet: 200

Puan: 940 (MBP-1.56)

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar...

RIZA ÇALIMBAY

Son Kulüp: Sivasspor (2019-Devam)

Toplam Maç: 644

Galibiyet: 256

Beraberlik: 172

Mağlubiyet: 216

Puan: 940 (MBP-1.46)

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