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Selim Soydan: Bırakabilirim

Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan'ın da yönetim kurulu toplantısında istifasını dile getirdiği kaydedildi. Selim Soydan'ın "Ortada ciddi bir başarısızlık var. Bunda mutlaka benim de payım vardır. Sayın başkan ne istersen yapmaya hazırım. İsterseniz milli takımı bırakayım, isterseniz yönetim kurulundan da istifa edebilirim" dediği öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 06:50
Selim Soydan: Bırakabilirim
Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan'ın da yönetim kurulu toplantısında istifasını dile getirdiği kaydedildi. Selim Soydan'ın "Ortada ciddi bir başarısızlık var. Bunda mutlaka benim de payım vardır. Sayın başkan ne istersen yapmaya hazırım. İsterseniz milli takımı bırakayım, isterseniz yönetim kurulundan da istifa edebilirim" dediği öğrenildi. Ancak yönetimin bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.
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