Okan Buruk mu, Rıza Çalımbay mı?

TürkiyeFutbol Federasyonu (TFF) yönetimini düşündüren bir diğer konu ise Şenol Güneş'in ayrılması durumunda alternatifinin henüz bulunmaması. Adı geçen yerli teknik adam Okan Buruk'un sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı düşünmemesi ve bu süreçte dinlenmek istemesi bu ihtimalin gerçekleşmesine engel oluyor. Okan Buruk lige verilen arada Alanyaspor ve Göztepe'den teklif alırken bunları kabul etmemişti. Yerli konusundaki diğer aday Rıza Çalımbay da öncelikli olarak kuliste konuşulan bir isim. Hem tecrübesi ve bilgi birikimi hem de Sivaspor'daki istikrarı ve başarısı Çalımbay'ı da gündeme getirdi. Güneş ile yolların ayrılması halinde 8 Ekim'de oynanacak olan Norveç karşılaşmasına Rıza Çalımbay ile çıkılabileceği vurgulandı.