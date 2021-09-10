'Bu durum işimize yarar'

2022 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin sıradaki rakibi olan Norveç'te de bu maçta ortaya çıkan skor konuşuldu. Hollanda'nın Türkiye'yi mağlup etmesiyle Norveç'in sıralamada Türkiye'yi geçmesinin mümkün hale geldiği ve bu sonucun Norveç'in de işine yaradığı ancak böylesi bir farkın sürpriz olduğu belirtildi.
2022 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin sıradaki rakibi olan Norveç'te de bu maçta ortaya çıkan skor konuşuldu. Hollanda'nın Türkiye'yi mağlup etmesiyle Norveç'in sıralamada Türkiye'yi geçmesinin mümkün hale geldiği ve bu sonucun Norveç'in de işine yaradığı ancak böylesi bir farkın sürpriz olduğu belirtildi.'Türkiye, Norveç maçı öncesinde büyük sıkıntıda' ifadelerinin kullanıldığı haberlerde, teknik direktör sıkıntısı yaşandığının altı çizildi. Ayrıca, milli takımın son dönemde yaşadığı sıkıntıların kendileri için avantaj olduğu belirtildi.