Öne çıkan isim Cengiz

2022 DÜNYA Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son 3 maçını birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle kapatan A Milli Takım'da öne çıkan isimlerin başında Cengiz Ünder geldi. Yıldız futbolcu, 2-2 biten Karadağ karşısında 1 gol ve 1 asistle oynarken, Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğumuz maçta da ay-yıldızlıların tek sayısını kaydetti.
2022 DÜNYA Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son 3 maçını birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle kapatan A Milli Takım'da öne çıkan isimlerin başında Cengiz Ünder geldi. Yıldız futbolcu, 2-2 biten Karadağ karşısında 1 gol ve 1 asistle oynarken, Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğumuz maçta da ay-yıldızlıların tek sayısını kaydetti.