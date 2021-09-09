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Öne çıkan isim Cengiz

2022 DÜNYA Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son 3 maçını birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle kapatan A Milli Takım'da öne çıkan isimlerin başında Cengiz Ünder geldi. Yıldız futbolcu, 2-2 biten Karadağ karşısında 1 gol ve 1 asistle oynarken, Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğumuz maçta da ay-yıldızlıların tek sayısını kaydetti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Öne çıkan isim Cengiz
2022 DÜNYA Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son 3 maçını birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle kapatan A Milli Takım'da öne çıkan isimlerin başında Cengiz Ünder geldi. Yıldız futbolcu, 2-2 biten Karadağ karşısında 1 gol ve 1 asistle oynarken, Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğumuz maçta da ay-yıldızlıların tek sayısını kaydetti.
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