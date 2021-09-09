İstanbul'da final gibi maç!

ZİRVEDEN 3.'LÜĞE
G Grubu'nda önceki gece 6-1 yenildiği Hollanda karşılaşmasına kadar zirvede yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, üçüncülüğe geriledi. 2022 finallerine giden yolda ilk ikiye girmek zorunda olan A Milli Takım, en kritik sınavını 8 Ekim'de İstanbul'da oynanacak Norveç maçında verecek. İlk karşılaşmada rakibini 3-0'la geçen millilerimiz, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması halinde ikinci sıraya çıkacak, umutlar artacak
LİDERLER DİREKT KATAR'A
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan 10 takım direkt finallere katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip de play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.