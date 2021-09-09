Haberler A Milli Futbol Takımı İstanbul'da final gibi maç!

İstanbul'da final gibi maç!

Türkiye, 2022 yolunda en kritik maça 8 ekim'de çıkacak. Letonya ve Karadağ'a toplam 4 puan bırakan, Hollanda'da da hüsran yaşayan A Milli Takım'ın ikincilik için İstanbul'da konuk edeceği Norveç'i yenmekten başka şansı yok.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 06:50
İstanbul'da final gibi maç!
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle süper bir başlangıç yapan A Milli Takım'a bir haller oldu. Önce elemelerdeki üçüncü maçında 3-1 öne geçtiği Letonya ile berabere kalan ay-yıldızlı ekibimiz, Avrupa Şampiyonası'nda da tel tel döküldü. İtalya, Galler ve İsviçre yenilgileriyle '0' çeken Türkiye, 2022 Elemeleri'nde de yoluna hüsranla devam etti.

ZİRVEDEN 3.'LÜĞE

G Grubu'nda önceki gece 6-1 yenildiği Hollanda karşılaşmasına kadar zirvede yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, üçüncülüğe geriledi. 2022 finallerine giden yolda ilk ikiye girmek zorunda olan A Milli Takım, en kritik sınavını 8 Ekim'de İstanbul'da oynanacak Norveç maçında verecek. İlk karşılaşmada rakibini 3-0'la geçen millilerimiz, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması halinde ikinci sıraya çıkacak, umutlar artacak

LİDERLER DİREKT KATAR'A

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan 10 takım direkt finallere katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip de play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

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