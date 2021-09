"Biz kolay pes etmezdik"

Hollanda hezimetinin ardından Milli Takım'ın soyunma odasında sert konuşmalar vardı. Teknik direktör Şenol Güneş , farklı yenilginin ardından öğrencilerine net ifadeler kullandı. "Bize hiç yakışmadı" diyen tecrübeli hoca, "Zor bir karşılaşmanın bizi beklediğini biliyorduk ama bu kadar savunmasız kalacağımızı düşünmemiştim. En başından bu yana isim isim konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ortada kötü bir gidişat varsa bundan hepimiz kendimize pay çıkarmalıyız. Erken yediğimiz golden sonra resmen dağıldık, yenilgiyi kabul eder gibi oynadık" diye konuştu.GÜNEŞ'in şu sözleri sarf ettiği de öğrenildi: "Kolay pes etmezdik, bitiş düdüğüne kadar savaşırdık. Bu kez olumlu konuşabileceğimiz bir şey yok. Bizi her zaman destekleyen halkımıza karşı mahcubiyet yaşamamız gerektiğinin farkında olmalıyız. Kendi ellerimizle avantajı Hollanda'ya verdik. Bu saatten sonra yapmamız gereken belli. Grupta kalan 4 maçı da kazanmak zorundayız. Ay-yıldıza yakışır bir şekilde oynamak zorundayız. Milyonların bize duyduğu güveni bu kez boşa çıkarmayalım."A Millilerımız, Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik farklı yenilginin dışında 3 önemli futbolcusundan da yoksun kaldı. Ay-yıldızlı ekibimizin 8 Ekim'de Norveç ile oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü, gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Dünya Kupası Elemeleri'nde savunmada yaptığı basit hatalar nedeniyle 6 maçta 13 gol yiyen Türkiye, iki stoperi Çağlar ve Ozan'ın yokluğunda farklı kadro tercihleri yapmak zorunda kalacak.Hollanda karşılaşmasındaki görüntü Avrupa Şampiyonası'ndaki hatalardan ders almadığımızı gösteriyor. Başarı için doğru hazırlık yapmıyoruz. Bu da ister istemez başarısızlığı getiriyor. Artık günümüz oyunlarında doğaçlama bir oyuncunun kendi iyi hissettiğindeki vereceği performansla bu işlerin yürümediğini çok iyi anlamamız gerekirdi. Bu analizi yapıp Dünya Kupası Elemeleri'ne öyle başlamamız gerekiyordu. Ancak görünen o ki, değişen hiçbir şey yok. Bunun da sahaya yansıması olumsuz olacaktı. Yalnızca teknik taktik üzerinden değil mental ve fiziksel olarak da takımda eksiklik var. Milli Takım'ın bu kadar enerji kaybı yaşaması hem oyuna teslim olması, hem skora teslim olması açıklanacak bir konu değil. Hazirandan beri ay-yıldızlı ekibimiz adına olumlu giden tek bir şey yok. Rakiplerin değişim, dönüşümü, gelişimi çok belirgin olarak sahaya yansıyor. Biz bu değişim ve gelişimi bazı maçlarda bireysellikle açıklıyoruz. Ancak takım olarak gelişimi saha içine bir türlü entegre edemiyoruz. Milli Takım'ın bu başarısız 3 aylık süreci üniversitelerde tez konusu bile olabilir. Bu bir aylık süreçte de her şeyi resetleyip, Norveç maçına odaklanmalıyız. Norveç dahil olmak üzere 4 maç var. En iyi performansı sahada gösterip sonuna kadar Dünya Kupası hedefini kovalamalıyız. Şu andaki kaotik ortamın yarattığı olumsuz ortamdan bir an önce kurtulmalıyız.