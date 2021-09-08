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Taraftarlar hiç yalnız bırakmadı

Milli Takımın, Hollanda ile deplasmanda oynadığı maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Mücadelenin başlamasına saatler kala stada gelen taraftarlar, stat kapılarının açılmasıyla kendilerine ayrılan yere geçti. Kendilerine ayrılan yeri dolduran Türk taraftarların, Hollandalıların arasından da oturduğu görüldü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Taraftarlar hiç yalnız bırakmadı
Milli Takımın, Hollanda ile deplasmanda oynadığı maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Mücadelenin başlamasına saatler kala stada gelen taraftarlar, stat kapılarının açılmasıyla kendilerine ayrılan yere geçti. Kendilerine ayrılan yeri dolduran Türk taraftarların, Hollandalıların arasından da oturduğu görüldü.
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