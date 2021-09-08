Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, Hollanda hezimetini şöyle değerlendirdi: "Farklı skordan şöyle yapsak demek doğru değil. Merkezden çıkışlarda sıkıntı olacağını düşündük ama ilk golü yedik. Daha iyi oynamak isterdik ama farklı yenildik. Seçimlerim yanlış oldu. Grupta 15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puandayız, üzgünüz. Dünya Kupası'na gitme hayalimiz vardı. Ancak hala şansımız var. Çok üzgünüm, büyük bir mutluluk verdik.

ŞEYTANİ BİR DÜZEN VAR

"Bir senedir hakkımda yapılmak istenen şeyleri saygıyla karşılıyorum. Sorumlusu benim. Bu başarısızlığın sorumlusu benim, yönetim değil. Yönetim bize her türlü imkanı verdi. Oyuncularım da kesinlikle suçlu değil. Ülke olarak biraz başarısızlığı bekleyen bir yapımız var. Şahsımla ilgili eleştirileri kabul ediyorum. Dışarıya vurulan duyguları normal karşılarım. Ben zor bir dönemde geldim. İstendiğim için geldim ama şeytani bir düzen var onu bozamadım."