Ne oldu bize böyle

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak için start aldığımız grup macerasına mükemmel başlamıştık. Hollanda'yı 4, Norveç'i 3 golle mağlup etmiştik. Letonya ve Karadağ karşısında 2'şer farkla öne geçmemize rağmen yakalanmıştık. Cebelitarık'ı 3 golle geçmiştik. Şenol Güneş "Biz her maça 3 puan için çıkıyoruz. Hollanda'ya karşı 1 puan da avantaj" demişti.



55 SANİYE SÜRDÜ

Milli Takımımız, Hollanda deplasmanına en azından 1 puan için gitti ancak daha 1. dakika dolmadan golü yedik. Klaassen'in golüyle 1-0 öne geçtiler. 16'da Depay farkı 2-0'a yükseltti. 38'de Çağlar'ın sebep olduğu penaltıda Depay, panenkayla Uğurcan'ı avladı. Daha kötü ne olabilir diye düşünürken 44. dakikada Çağlar Söyüncü, ikinci sarıdan atıldı.



ŞANS VAR AMA...

Ay-yıldızlılar ikinci yarıda Hollanda karşısında 1 kişi eksik oynadı. Yine çok silik oynadık. Depay, Til ve Malen'in golleriyle skor 6-0'a geldi. 90+2'de Cengiz ile tek golümüzü kaydettik. 13 puanlı Hollanda ve Norveç'in 2 puan gerisindeyiz. Genel averajın geçerli olduğu turnuvada bu alanda da geriledik. Puan olarak şansımız var ancak umudumuz az.



Milli Takım, Hollanda karşısında çok kötü bir ilk yarı oynadı. Öyle ki 38 dakikada 3 gol yedik. Bu Hollanda'nın 2011'de San Marino maçından sonra en çabuk 3-0'ı bulduğu karşılaşma oldu.





