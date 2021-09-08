N'aptın Çağlar!

Milli Takımımız, Hollanda karşısında farklı bir mağlubiyet yaşarken, basit hatalar nedeniyle Çağlar Söyüncü'yü de kaybetti. 25 yaşındaki stoper, 36 ve 44. dakikalarda tecrübesine yakışmayak şekilde iki sarı kart gördü. Kırmızı kartla oyun dışı kalan ay-yıldızlı futbolcu, milli takımı 10 kişi bırakmakla kalmadı, ayrıca 8 Ekim'de oynanacak olan Norveç karşılaşmasında da cezalı duruma düştü. Çağlar'ın bu bireysel hataları taraftarların da tepkisini çekti. Milli futbolcu, sosyal medyada maç sonrası bir özür mesajı yayınladı. Bir diğer stoperimiz Ozan Kabak da gördüğü sarı ile cezalı duruma düştü.

ORKUN KÖKÇÜ DE CEZALI

Milli Takımımızda cezalı duruma düşen bir başka isim de Orkun Kökçü oldu. Feyenoord'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu da basit bir sarı ile Norveç karşılaşmasında oynama şansını kaçırdı. Orkun, skor için üzgün olduklarını söyledi.