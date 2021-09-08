Merih: Telafi edeceğiz

Farklı mağlubiyet sonrası oyuncularımız konuşmakta zorluk çekti. Bunlardan biri de Merih Demiral'dı. "Ne diyeceğimi ben de bilmiyorum" diyerek söze başlayan milli stoper, "Daha önce böyle bir maç yaşamadık, ne denir bilmiyorum. Burada bir aileyiz, kötü sonucun sorumlu hoca da ya da bir futbolcu olmaz. İnşallah bunu telafi edebiliriz. Hepimiz iyi niyetliyiz. Daha önce böyle bir gece yaşamadık. Telafi edeceğiz." dedi.
Farklımağlubiyet sonrası oyuncularımız konuşmakta zorluk çekti. Bunlardan biri de Merih Demiral'dı. "Ne diyeceğimi ben de bilmiyorum" diyerek söze başlayan milli stoper, "Daha önce böyle bir maç yaşamadık, ne denir bilmiyorum. Burada bir aileyiz, kötü sonucun sorumlu hoca da ya da bir futbolcu olmaz. İnşallah bunu telafi edebiliriz. Hepimiz iyi niyetliyiz. Daha önce böyle bir gece yaşamadık. Telafi edeceğiz. Toparlanmak mümkün ama yapılacak şeyler var. Çok önemli üç maçımız var. Daha çok isteyerek, sahada gerekeni yaparak bunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.