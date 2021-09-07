Merih Demiral Hollanda Türkiye maçı sonrası konuştu: Daha önce böylesini yaşamadık

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, çok üzgün olduklarını ancak kalan maçlarda bu sonucu telafi edebileceklerini söyledi.

Merih, "Daha önce böyle bir maç yaşamadık, ne denir bilmiyorum. Burada bir aileyiz, kötü sonucun sorumlu hoca da ya da bir futbolcu olmaz. İnşallah bunu telafi edebiliriz. Hepimiz iyi niyetliyiz. Daha önce böyle bir gece yaşamadık. Telafi edeceğiz. Toparlanmak mümkün ama yapılacak şeyler var. Çok önemli üç maçımız var. Daha çok isteyerek, sahada gerekeni yaparak bunu göstereceğiz. 6-1'lik sonuca biz de çok şaşırdık. Telafi etmek için gerekeni yapacağız, emin olun." dedi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: ÖZÜR DİLERİM

Maçın 44. dakikasında gördüğü kırmızı kartla A Milliler'i 10 kişi bırakan Çağlar Söyüncü ise, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum." ifadesini kullandı.

OZAN TUFAN: EURO 2020'NİN ETKİSİ ALTINDAYIZ

"Söylenecek çok da bir şey yok. Ağır bir mağlubiyet. Biz de bunu istemiyorduk, böyle bir şey beklemiyorduk. Yeni katıldım ama bu takımın kaptanlarındanım. Mağlubiyette benim de payım var, kimsenin üstüne yıkamayız. İsim vermeden devam etmek istiyorum. Bu takım çok şey başardı. iyi oynadık, beklenilmeyen galibiyetler aldık. Beklenmeyen bir skor oldu. Bunu hemen unutmalıyız. Kolay olmayacak ama Norveç maçına odaklanmalıyız. Daha başaracağımız çok şey var. EURO 2020'nin etkisi altındayız. Özür dileriz, hepimiz sorumluyuz.".

BURAK YILMAZ: UTANÇ VERİCİ BİR GECE

"Bizim için utanç verici bir gece. Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmamız lazım diye düşünüyorum. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır, ben de her şekilde göğsümü gere gere üstlenirim. Bizim içimizde gibi görünüp arkamızdan terbiyesizce tweet atanlara dur dememiz lazım. Artık ahbap-çavuş ilişkisiyle, birilerinin adamı olarak bu olmuyor. Ben kimsenin adamı değilim, kimsenin adamı da olmadım. Ben aslan gibi buralara geldim, aslan gibi bırakmasını da bilirim. Destek oluyor gibi görünen insanların temizlenmesi gerekiyor. Ben her şeyi ödemeye hazırım. Bir tek Şenol Güneş'e, oyunculara bunu yığamayız."