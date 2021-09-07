İpler bizim elimizde

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güne, Hollanda ile yapacakları maça da her karşılaşmaya olduğu gibi galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Güneş, grupta ilk maçları tamamladıklarını ve 11 puanla Hollanda ve Norveç'in önünde lider durumda bulunduklarını hatırlatarak, "İki takım için de çok önemi bir maç. Buradan alacağımız iyi bir sonuç, Norveç maçıyla taçlanabilir" diye konuştu. Deneyimli teknik adam, "Grupta 5 maç sonunda 11 puanla liderlikten memnun musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Bana sorarsan beş maçı da alıp 15 puan daha iyi olur. Dışarıdan baktığınızda 5 maçta 11 puana iyi denir. Letonya ve Karadağ'a 4 puan verdiğinizde tartışılırsınız. Onun için bütün dengeleri alt üst etti. Şu an 11 puanımız var, ipler bizim elimizde. Bu maçı kazansak da garanti görmem. Alacağımız galibiyet bunu çok büyük avantaj yapar. Önde olmanın avantajına güvenerek oynamayacağız.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cengiz Ünder, Hollanda'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını ve kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi. Maçın öneminin farkında olduklarının altını çizen milli futbolcu, "İlk maçı kazandık, ikinci maç bizim için daha zor geçecek. İyi hazırlandık, dört gözle bu maçı bekliyoruz" dedi.