Hollanda - Türkiye maçı öncesi Van der Vaart'tan Beşiktaş itirafı!

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'mız Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Hollanda futbolunun efsane ismi Rafael van der Vaart TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile ilgili bir itirafta bulunan Vaart, "Artık futbolu bıraktım, şu an kilo da aldım. Artık gelemeyeceğim ama şu an buradayım. Fakat Hamburg'da oynadığım zaman Beşiktaş beni istemişti ve Beşiktaş'a transferim an meselesiydi ama olmadı. Kısmet değilmiş." dedi.

Rafael van der Vaart ayrıca, "Hollanda'yı çok zorlu bir maç bekliyor. Bu maçı kazanan takım Dünya Kupası kapısını aralar" ifadelerini kullanırken, Hakan'ı "Hakan Çalhanoğlu'nun inanılmaz bir şut tekniği var" sözleriyle övdü.