Hollanda Türkiye maçı - CANLI ! Türkiye Hollanda maçı ne zaman hangi kanalda? Milli maç saat kaçta CANLI yayınlanacak?

👉HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI CANLI TAKİP



Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'yla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç saat 21.45'te TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Hollanda Türkiye'ye yenildikten sonra kaybetmedi

Hollanda Türkiye'ye gruptaki ilk maçta kaybettikten sonra yaptığı hiçbir maçtan yenik ayrılmadı. Hollanda, Türkiye'ye mağlup olduktan sonra çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 11 puanlı Milli Takımımız'ın ardından ikinci sırada yer alan Hollanda'nın 10 puanı bulunuyor.





Burak Yılmaz'ın cezası bitti, Ozan Tufan da kadroda

Türkiye Hollanda maçında Burak Yılmaz ilk 11'de sahada olacak. Kart cezası biten Burak Yılmaz, Hollanda maçında formasına kavuşacak. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Hollanda maçında sahada olabilecek.



👉TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI TAKİP

Türkiye Hollanda'yla 14. kez karşılaşıyor

Türkiye Hollanda'yla bugün 14. kez karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlı ekibimiz, Hollanda ile yaptığı 13 maçtan 4 galibiyet alırken, 5'ini kaybetti. 4 kez ise eşitlik bozulmadı.





Şenol Güneş: Hollanda maçında en iyisini yapacağız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Buradan alacağımız iyi sonuç, Norveç maçıyla taçlanabilir. Bana sorarsanız 5 maçta 15 puan daha iyi olurdu ama ikinci maçlara Türkiye 11 puanla başladığında kağıt üzerinde iyi denir. Kimisi golleri şansa attığımızı söylüyor, ona katılmıyorum" dedi.









Hollanda Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'in açıklamaları - TIKLA İZLE

Van Gaal: Çok iyi takım olduğumuzu görecekler

Hollanda Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulunan Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, "Kendi takımıma güveniyorum ve neler yapabileceğimizi biliyorum. Biz hücumda olabiliriz, Türkiye savunmada olabilir ama Türkiye'nin Hollanda'nın çok iyi bir takım olduğunu göreceğini söyleyebilirim. Bu karar verici bir maç" dedi.









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