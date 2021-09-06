Şenol Güneş Hollanda Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu: İpler bizim elimizde

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Cengiz Ünder, Hollanda maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Yeniden başlıyoruz, Hollanda ile başlamıştık, Cebelitarık ile bitirdik. 11 puan ile bitirdik ilk periyodu, arkamızdan sürekli iki takım geliyor. Burada alacağımız 3 puan ile Norveç karşısına rahat gidebiliriz.

Oynadığımız 5 maçta da galibiyet için oynadık, bunu istatistiklere bakarak anlayabilirsiniz. Yarın da kazanmak için sahaya çıkacağız.

Fiziki koşullar da bizi etkiliyor, kadroyu da ona göre yapıyoruz ama tüm takımın hazır olduğunu düşünüyorum. 26 kişilik bir kadroya sahibiz, 23 kişilik kadro olacak. 2 oyuncunun sıkıntısı var, yarın belli olacak.

Zeki'yle ilgili bir olumsuzluk var. Bir yırtık yok ama sertlik var. Bekletiyoruz ama şu an zor gözüküyor.

Dışarıdan ''5 maçta 11 puan'' deseler, iyi deriz. Şans deniyor ama neler yaptığımızı biliyoruz.

Hollanda ile oynadığımız oyunu, diğer zayıf görünen takımlara oynasak daha farklı biterdi. Bazı maçlar da şansımız yanımızda değildi.

Hollanda ve Norveç ile oynadığımız 2 maçta gösterdiğimiz performansı diğer maçlarda göremedim, Karadağ maçında gösterdiğimiz oyun anlayışından memnunum.

İpler bizim elimizde. Hollanda ve Norveç maçları belirleyici olacak.

Hollanda'yı yenersek, "işler bitti" diyemeyiz. Norveç maçını da kazansak, "bitti" diyemeyiz. Diğer maçlarda 4 puan aldığımız için garanti diyemiyoruz.

İlk maçta Hollanda'da defans pozisyonunda değişimler oldu, van Dijk döndü. Dumfries geri döndü. Disiplinli ve çalışkan bir takım, önde basmayı, pres yapmayı seven bir takım. İyi bir takımla oynayacağız.

Yarın çekişmeli bir karşılaşma oynanacak.

van Gaal'in yardımcısı Şota benim eski oyuncum, ortak payda da buluşuyoruz.

Oyunlara bakıldığı zaman Letonya ve Karadağ maçlarında bu kadar rahat gol yenmemeli, puan verilmemeliydi. Mesela İsviçre - İtalya maçını izledim. İsviçre kalecisi tek başına maç aldı. Biz daha takım olarak ezilmedik.

İyi başlayıp kötü gitme hakkımız yok. 11 puan kötü değil genelde. Avantajdır. İki güçlü rakibi yendikten sonra Karadağ ve Letonya'ya 4 puan verirseniz tartışılırsınız, bu da normaldir. Oyuna baktığınız zaman kazanabileceğimiz pozisyonlar vardı.

A, B, C planlarımız var. Gerçi biz C harfinden sonra bilmiyoruz ama neyse!