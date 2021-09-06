Milli futbolcu Cengiz Ünder: Dört gözle Hollanda maçını bekliyoruz

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı yarın deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan milli futbolcu Cengiz Ünder, Hollanda'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını ve kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını belirtti. İstanbul'da oynadıkları ilk maçı kazandıklarını söyleyen Cengiz, "Onlar bizi daha güçlü şekilde bekliyorlar. Zaten onların iyi bir kadrosu olduğunu biliyoruz. Zorlu bir maç geçeceğini düşünüyoruz. Yarın tekrar kazanmak için çıkacağız umarım istediklerimizi yapabiliriz. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

Maçın öneminin farkında olduklarının vurgulayan başarılı futbolcu, "İlk maçı kazandık, ikinci maç bizim için daha zor geçecek. Biz de bir rakibe ilk maçı kaybettiğimizde her zaman daha hırslı çıkıyoruz. İyi hazırlandık, ben de kendimi iyi durumda hissediyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz, takım olarak hazırız, dört gözle bu maçı bekliyoruz. Böyle büyük maçlarda iyi oynuyoruz. Yarın da bunu iyi bir şekilde gösterebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.