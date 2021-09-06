Kral dönüyor

Türkiye'nin hücumdaki en büyük gücü Burak Yılmaz, Cebelitarık mücadelesinde cezalı olduğu için forma giyememişti. 36 yaşındaki oyuncu cezasını tamamladı. Burak Yılmaz elemelerdeki en golcü oyuncumuz konumunda bulunuyor.
Türkiye'nin hücumdaki en büyük gücü Burak Yılmaz, Cebelitarık mücadelesinde cezalı olduğu için forma giyememişti. 36 yaşındaki oyuncu cezasını tamamladı. Burak Yılmaz elemelerdeki en golcü oyuncumuz konumunda bulunuyor. Başarılı forvetimiz geride kalan 5 maçın 4'ünde forma giydi. 4-2 kazandığımız Hollanda mücadelesinde hat-trick yapmıştı. Letonya ağlarını da 1 defa sarsmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Cebelitarık'a karşı Enes Ünal'ı 11'e koymuş, ikinci devrede ise Halil Dervişoğlu'nu kullanmıştı. Hollanda deplasmanında kalitesine ve tecrübesine güvendiği 'Kral' lakaplı Burak Yılmaz'a 11'de şans tanıması bekleniyor.