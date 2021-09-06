Haberler A Milli Futbol Takımı Halil Enes’i 5 maçta yakaladı

Halil Enes’i 5 maçta yakaladı

Şenol Güneş, Cebelitarık'a karşı Burak Yılmaz'ın yokluğunda sahaya Enes Ünal'ı sürmüştü. 24 yaşındaki forvet iyi oynamadığı maçta bir de penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. 2. devrede yerine giren Halil Dervişoğlu ise mükemmel bir golle Cebelitarık'ın savunma inadını kırdı. Enes'in 25 milli maçta 2 golü var. Halil bu sayıya 5 maçta ulaştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Halil Enes’i 5 maçta yakaladı
Şenol Güneş, Cebelitarık'a karşı Burak Yılmaz'ın yokluğunda sahaya Enes Ünal'ı sürmüştü. 24 yaşındaki forvet iyi oynamadığı maçta bir de penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. 2. devrede yerine giren Halil Dervişoğlu ise mükemmel bir golle Cebelitarık'ın savunma inadını kırdı. Enes'in 25 milli maçta 2 golü var. Halil bu sayıya 5 maçta ulaştı.
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