Haberler A Milli Futbol Takımı Çalhanoğlu ile farklıyız

Çalhanoğlu ile farklıyız

Milliler, Cebelitarık'a karşı ilk devrede zorlanırken teknik direktör Şenol Güneş, ikinci 45 dakikalık bölümde Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya sürmüştü. İnter'in yıldızı hemen klasını konuşturdu. 1 gol, 1 asistle oynayan 27 yaşındaki futbolcunun 1 vuruşu da direkten geri geldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Çalhanoğlu ile farklıyız
Milliler, Cebelitarık'a karşı ilk devrede zorlanırken teknik direktör Şenol Güneş, ikinci 45 dakikalık bölümde Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya sürmüştü. İnter'in yıldızı hemen klasını konuşturdu. 1 gol, 1 asistle oynayan 27 yaşındaki futbolcunun 1 vuruşu da direkten geri geldi. Oyunun gidişatını değiştiren Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya karşı önemli kozlarımızdan olacak.
SON DAKİKA