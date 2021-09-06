Çalhanoğlu ile farklıyız

Milliler, Cebelitarık'a karşı ilk devrede zorlanırken teknik direktör Şenol Güneş, ikinci 45 dakikalık bölümde Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya sürmüştü. İnter'in yıldızı hemen klasını konuşturdu. 1 gol, 1 asistle oynayan 27 yaşındaki futbolcunun 1 vuruşu da direkten geri geldi.
Milliler,Cebelitarık'a karşı ilk devrede zorlanırken teknik direktör Şenol Güneş, ikinci 45 dakikalık bölümde Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya sürmüştü. İnter'in yıldızı hemen klasını konuşturdu. 1 gol, 1 asistle oynayan 27 yaşındaki futbolcunun 1 vuruşu da direkten geri geldi. Oyunun gidişatını değiştiren Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya karşı önemli kozlarımızdan olacak.