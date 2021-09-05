Haberler A Milli Futbol Takımı SON DAKİKA: A Milli Takım'a Hollanda maçı öncesi Ozan Tufan müjdesi! Kampa katıldı

SON DAKİKA: A Milli Takım'a Hollanda maçı öncesi Ozan Tufan müjdesi! Kampa katıldı

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım'a müjdeli bir haber geldi. Ay-yıldızlıların Karadağ ve Cebelitarık ile oynadığı maçlarda kadroda yer almayan Ozan Tufan, kritik Hollanda mücadelesi öncesi A Milliler'in kampına dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 20:59 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 21:01
SON DAKİKA: A Milli Takım'a Hollanda maçı öncesi Ozan Tufan müjdesi! Kampa katıldı

İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldı.

İngiltere'nin uyguladığı corona virüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'nin Karadağ ile İstanbul'da oynadığı mücadelede yer alamayan Ozan, oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle Cebelitarık ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da forma giyememişti.

Aday kadroda yer alan Ozan Tufan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile deplasmanda yapılacak karşılaşma öncesi Amsterdam'da kampa dahil oldu.

Milli takım aday kadrosu Ozan Tufan'ın gelmesiyle tamamlandı.

SON DAKİKA