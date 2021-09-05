Moral bulduk

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık karşısında aldıkları 3 puanın kendileri için Hollanda maçı öncesi moral olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanılması gereken bir maçtı. Bu gücümüz de vardı. 3 puan önemli tabi. Cebelitarık 45 dakika, 60 dakika dayanabiliyor. Başlangıç istediğimiz gibi olmadı. Penaltı kaçtı. Dinlendirmek istediğimiz oyuncu değişikliklerini yapmak zorunda kaldık. 3-0 kazandık. Daha farklı da bitebilirdi" dedi.



İYİ BİR MAÇ OLACAK

Önlerinde Hollanda deplasmanı olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Şimdi o maça odaklanacağız. Deplasmanda 2 maçımızı da kazandık. Hedefimiz oradan da galibiyetle dönmek. En kötü berabere kalmamız da bizim için avantaj olabilir. İyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, Enes Ünal'ın penaltı kaçırdıktan sonra oyundan koptuğunu ve bu yüzden çıkardığını da söyledi. Oyuncuların genel performansından memnun olduğunu belirtti.



