Kulübe çözdü

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ve Karadağ'a 2 farklı öne geçip yakalandıktan sonra Cebelitarık deplasmanına averaj için gitmişti. Ancak ilk yarı çok kötü oynadık. 4. dakikada Enes Ünal penaltıyı kaçırdı. Erken gol bulamadığımız için 11 kişi kapanan rakip karşısında zorlandık. Öyle ki 46. dakikada skorbordda 0-0'lık beraberlik varken De Barr'ın vuruşunu Uğurcan parmaklarının ucuyla çeldi. Top direkten geri geldi. Yüreğimiz ağzımıza geldi.

AKIL DOLU GOL

Şenol Güneş'in ikinci devrede oyuna soktuğu Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman ile maç hareketlendi. Ay-yıldızlıların golleri de bu oyunculardan geldi. 54'te Halil Dervişoğlu akıllı bir verkaç yaparak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Meşin yuvarlağa düzgün vurdu ve ağlarla buluşturdu. 65'te bu defa Hakan Çalhanoğlu sahne aldı. Uzaklardan yine mermi gibi vurdu farkı 2'ye çıkardı. 83'te yine kulübeden gelen Kenan Karaman skoru belirledi: 0-3.

2 BİN TARAFTAR İZLEDİ

Türkiye'nin Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada 5 bin kişilik Victoria Stadı'nda tribünlerde 2 bin taraftar yer aldı. Türk taraftarlar da millilere tam destek verdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir mücadeleyi izleyenler arasındaydı.

GOL GECİKTİ SOSYAL MEDYA SALLANDI

Avrupa Şampiyonası'nın ardından toparlanmakta zorlanan A Milli Takım, Cebelitarık karşısında da golü geç bulunca eleştirilerin odağında yer aldı. Milli takımın 309 milyon euro'luk değerine karşılık 375 bin Euro değeri bulunan Cebelitarık'a gol atamaması sporseverlerin tepkisini çekti. Milliler, 54. dakikada Halil ile sessizliğini bozarken Türkiye böylece; Letonya, Andorra, San Marino, Estonya ve Liechtenstein ile birlikte Cebelitarık'a son iki yılda ilk yarıda gol atamayan takımlar arasına adını yazdırdı. Bununla birlikte 45+1'de De Barr'ın direğe takılması ise 'skandaldan dönüldü' yorumları yapıldı.

EN GEÇ GOLÜ ATTIK

Türkiye, Cebelitarık'a G Grubu'nda en geç gol atan takım oldu. En erken golü 26. dakikada Karadağ bulurken, onu Hollanda (41), Norveç (43), Letonya (50) izledi. Öte yandan grubun zayıf halkası Cebelitarık 5 maçta kalesinde 20 gol görürken, 2 gol atabildi.

ŞENOL GÜNEŞ 7 DEĞİŞİKLİK YAPTI

A Milli Takım Teknik Oirektörü Şenol Güneş, grupta son oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Şenol Güneş, Karadağ maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman ve Hakan Çalhanoğlu ile cezalı Burak Yılmaz'ın yerine Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'a ilk 11'de şans verdi.

YİNE 3-0 KAZANDIK

A Milli Takım grupta en farklı skorunu deplasmanda Norveç'i 3-0 mağlup ederek almıştı. Ay-yıldızlılar Mart 2021'den sonra bu başarıyı tekrarladı. Cebelitarık'ı da aynı skorla devirdiler.

5 MAÇ SONRA GALİP GELDİK

Milliler, 5 resmi maç sonra zafere ulaştı. Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ve Karadağ'ı mağlup edemeyen ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, Galler ve İsviçre'ye kaybetmişti.