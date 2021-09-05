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Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milli Takım maçı

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri 5. maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeledn 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, bu galibiyetle puanını 11'e çıkarmıştı. Türkiye, 6. maçında Hollanda deplasmanına gidecek. Peki, Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... | Milli Takım haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 01:06
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milli Takım maçı

EURO 2020'de beklenen başarıyı yakalayamayan A Milli Takım'ımızda, gözler 2022 Dünya Kupasına çevrildi. Milliler dev turnuvaya katılmak için 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele ediyor. G grubunda yarışı sürdüren A Milli Takım'ımız, grubun güçlü takımlarından Hollanda ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 4-2 kazanan Bizim Çocuklar, yeniden bu başarıyı göstermenin peşinde.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

DANIELE ORSATO YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

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