Çilingir Hakan

Kariyerine İtalyan devi İnter'de devam eden Hakan Çalhanoğlu, yine farkını ortaya koydu. Hollanda maçı düşünülerek yedek kulübesine çekilen 27 yaşındaki yıldız futbolcu, 46. dakikada Zeki Çelik'in yerine oyuna girdi. Rakip yarı alanda topları alıp dağıtan Hakan, 54. dakikada Halil Dervişoğlu'na nefis bir asist yaparak rakip savunmayı çaresiz bıraktı. Hakan, 65. dakikada ise alıştırdığı gollerinden birini daha izletti. Ceza sahası dışından harika bir şut çıkaran Hakan, kaleciyi mağlup ederek millilerimizi 2-0 öne taşıdı. Hakan, 89'da ise yaptığı aşırtma vuruşla yan direği nişanladı. Skoru 4-0'a taşıma fırsatı kaçtı.

MİLLİ TAKIMIN YILDIZI

Hakan Çalhanoğlu, attığı goller ve yaptığı asistlerle Türkiye A Milli Takımı'nı taşımayı sürdürüyor. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası Elemeleri'nde 5 maçta da boy gösterdi. Hakan, 3 gol, 4 asistle oynarken kazanılan 11 puanda en büyük pay sahiplerinden olmayı başardı.