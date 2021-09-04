Kuleler geldi

Türkiye, Karadağ ile oynadığı karşılaşmada Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü'den faydalanamamıştı. Norwich'li Ozan ile Leicester'lı Çağlar, İngiltere'nin uyguladığı koronavirüs tedbirleri sebebiyle Millilerin, Karadağ maçına gelememişlerdi. İki stoperimiz dün ay-yıldızlıların İspanya'da konakladığı otele geldiler. Kampa dahil olan oyuncularımızdan Çağlar'ın bugünkü Cebelitarık mücadelesinde karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu arada geçen ay İngiltere'nin Watford takımına transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan ise oturum izinleriyle ilgili işlemlerinin sürmesi sebebiyle kampa katılamadı.