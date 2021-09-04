Cebelitarık - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu: Hollanda'yı yenerek yeniden...

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G grubudan Cebelitarık ile karşı karşıya gelirken, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Mücadele sonrası Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, basına açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler;



"Kazanılması gereken bir maçtı. Kalitemiz sahaya yansıdı, zaman zaman saha içinde zorlandık ama önemli olan 3 puanı almayı başardık.



Genelde Cebelitarık takımı rakiplere karşı 45-60 dakika dayanabiliyor. Fizik gücüyle oynayan ve beklentisi büyük olmayan bir takım.



Enes'e üzüldüm çünkü bir gayreti vardı. Daha önce bu tip bir sahada oynadı, iyi de penaltı atan bir oyuncu. Penaltıyı kaçırınca da iyice oyundan koptu.



Genel averajda bu tip skorlar önemli olacak. Bu maç bizim için öncelikli bir maç değildi ama puan ve sıralama açısından önemliydi. Şimdi 3. deplasman maçına gideceğiz, umarım orada da iyi maç olur. Kazanmak istiyoruz, kazanırsak çok daha büyük bir avantaj yakalarız



Letonya ve Karadağ maçlarında kaybettiğimiz avantajı Hollanda'yı yenerek yeniden kazanmak istiyoruz."