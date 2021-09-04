Biz hazırız

Milliler bugün 21.45'te Cebelitarık'a konuk olacak. Ay-yıldızlıların patronu Şenol Güneş karşılaşma öncesi önemli mesajlar verdi. Güneş "Futbolda önceden kestirmek, yüzde 100 böyle olur demek doğru değil. Biz de Hollanda ve Norveç'i yendik. Ardından Letonya ve Karadağ karşısında 2 farklı öne geçmemize rağmen berabere kaldık. Bunlar hesaplarımızda yoktu. O maçları da alıp 4'te 4 yapsak önemli bir avantaj yakalayacaktık. Şimdi Cebelitarık ile oynayacağız. Hedefimiz her zamanki gibi 3 puanı almak. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Türk Milli Takımı artık büyük turnuva ıskalamamalı. Ben ve oyuncularım da Katar'da olmak istiyoruz. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HALİL İLE GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın cezalı olduğu karşılaşmada forvette Halil Dervişoğlu'nu oynatacak. Deneyimli hoca "Kaliteni biliyorum. Bu maçta sana çok güveniyorum. Kaleyi gördüğünde denemekten çekinme. Sen bu takımın geleceğisin" ifadelerini kullandı. Halil de hocasını mahcup etmeyeceğini kaydetti.