A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Cebelitarık maçı öncesi açıklamalarda bulundu

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık'la karşılaşıyor.

Karşılaşma öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMARI:

Her maç 3 puan tabii. Geçen kaybettiğimiz 2 puandan sonra buradaki 3 puan önemli. Hollanda maçı öncesi 3 puan ve morale ihtiyaç var. Kağıt üstünde favoriyiz.

Kazanamayan bir takıma karşı oynayacağız. Savunmasını geride kuruyor, kompakt oynamaya çalışıyor. Kalabalık içerisinde gol atmaya çalışacağız.

Cebelitarık'ın avantajı 8-9 oyuncuları aynı takımdan. O takım da Konferans Ligi'ne çıkan bir takım. Birlikteliklerini kullanıyorlar. Biz daha kaliteli bir takımız.

Halil Dervişoğlu yeni geldi. O da oynayabilir. Enes Ünal daha önce suni çimde oynadı, skora katkı yaptı. Oynayanlar en iyisini yapacak, diğerleri de katkı vermek için hazır bekleyecek. Hep birlikte iyi futbolla kazanmak istiyoruz.