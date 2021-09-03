Tartışmasız en iyisi Cengiz

Karadağ maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Cengiz Ünder, istatistiklerde de öne çıktı. Oyunda kaldığı 82 dakikada rakip savunmaya zor anlar yaşatan yıldız futbolcu, yüzde 90.5 pas isabetiyle oynadı. 4 ikili mücadele kazanan, 8 ortanın 4'ünde isabet sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 2 de kilit pas verdi. Yıldız oyuncu, hücumun yanı sıra savunmaya da destek verdi, 2 top kaptı, bir de şut engelledi.
Karadağ maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Cengiz Ünder, istatistiklerde de öne çıktı. Oyunda kaldığı 82 dakikada rakip savunmaya zor anlar yaşatan yıldız futbolcu, yüzde 90.5 pas isabetiyle oynadı. 4 ikili mücadele kazanan, 8 ortanın 4'ünde isabet sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 2 de kilit pas verdi. Yıldız oyuncu, hücumun yanı sıra savunmaya da destek verdi, 2 top kaptı, bir de şut engelledi.