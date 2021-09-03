"Size güvenim tam"

Teknik direktör Şenol Güneş, dünkü idman öncesi futbolcularla mini bir toplantı yaptı. Karadağ maçında yapılan hatalara değinen tecrübeli hoca, "Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçta 2 puandan olduk. Oyunun her alanında ve anında dikkatli olmamız gerekiyor. Cebelitarık ve Hollanda maçlarında alacağımız galibiyetler kalan maçlar öncesi bize rahat bir nefes aldıracak" dedi.
KENDİNİZE İNANIN
Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Letonya ve Karadağ maçlarında hiç puan kaybı yaşamamamız gerekiyordu. Her iki maçta üstün taraf olmamıza rağmen galibiyetlere ulaşamadık. Artık daha dikkatli olmalıyız. Cebelitarık ve Hollanda maçlarını kayıpsız geçmeliyiz. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz. Sizlere güvenim tam. Siz de kendinize inanın."