Dünya Kupası için tek yol 6 puan!

REHA KAPSAL | Elinden geleni değil gereğini yapmalılar
Büyük avantajı Letonya ve Karadağ maçlarında kaybettik. 5 gol attığımız iki rakibimizden 5 de gol yiyerek 2 puan aldık. Bir an önce toparlanıp Cebelitarık maçını geçtikten sonra Hollanda karşılaşmasını kazanamıyorsak kaybetmemiz gerekir. Kazanırsak da bu ibre bize döner. Milli Takım kolay yolu değil her zaman zor yolu seçmiştir. Özellikle bizden güçlü takımlara karşı daha fazla motive olup, konsantrasyonumuzun da en üst seviyede olduğu çok maç yaşadık. Böyle bir maç olacağını düşünüyorum. Şu anda lideriz, fırsatları teptik ama kafamızı öne eğme zamanı değil, birlik beraberlik içinde milli takımımıza destek vermeliyiz. Onların şu anda en önemli ihtiyacı bizlerin onlara güvendiğimizi hissetmelerini sağlamaktır. Ben bu grupta son maç bitmeden turnuvanın biteceğini düşünmüyorum. Artık oyuncularımızın da teknik kadromuz da elinden geleni değil gereğini yapıp 2022'deki Dünya Kupası'na bizi götürmeleri lazım.