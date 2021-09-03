Haberler A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası için tek yol 6 puan!

Dünya Kupası için tek yol 6 puan!

Avrupa Şampiyonası'nı puansız kapatan A Milli Takım'ın önceki gün 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile 2-2 berabere kalması tüm planları alt üst etti. 2-0'lık skor avantajını koruyamayan lider Türkiye, takipçileriyle farkı açma fırsatını da kaçırdı. Grupta liderlik hesapları yapan Hollanda ve Norveç'in dışında sahamızda berabere kaldığımız Letonya ile Karadağ'a konuk olacak ay-yıldızlı ekibimiz, zirvedeki yerini korumak için sıradaki iki maçta da puan kaybına tahammülü yok.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 06:50
Dünya Kupası için tek yol 6 puan!
Grupta son sırada yer alan Cebelitarık ile yarın Malaga'da karşılaşacak olan A Milli Takım, bu 90 dakikadan farklı bir galibiyetle ayrılıp, hem Hollanda maçı öncesi motivasyonu yüksek tutmayı hem de Türk futbolseverlerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Ayyıldızlı ekibimiz, Cebelitarık'ın ardından 7 Eylül'de konuk olacağı Hollanda'yı da yenmesi halinde finallere giden yolda büyük avantaj sağlayacak. Milliler, gruptaki ilk 4 maçta Hollanda ve Norveç'i devirmiş, Letonya ve Karadağ ile berabere kalmıştı.

REHA KAPSAL | Elinden geleni değil gereğini yapmalılar

Büyük avantajı Letonya ve Karadağ maçlarında kaybettik. 5 gol attığımız iki rakibimizden 5 de gol yiyerek 2 puan aldık. Bir an önce toparlanıp Cebelitarık maçını geçtikten sonra Hollanda karşılaşmasını kazanamıyorsak kaybetmemiz gerekir. Kazanırsak da bu ibre bize döner. Milli Takım kolay yolu değil her zaman zor yolu seçmiştir. Özellikle bizden güçlü takımlara karşı daha fazla motive olup, konsantrasyonumuzun da en üst seviyede olduğu çok maç yaşadık. Böyle bir maç olacağını düşünüyorum. Şu anda lideriz, fırsatları teptik ama kafamızı öne eğme zamanı değil, birlik beraberlik içinde milli takımımıza destek vermeliyiz. Onların şu anda en önemli ihtiyacı bizlerin onlara güvendiğimizi hissetmelerini sağlamaktır. Ben bu grupta son maç bitmeden turnuvanın biteceğini düşünmüyorum. Artık oyuncularımızın da teknik kadromuz da elinden geleni değil gereğini yapıp 2022'deki Dünya Kupası'na bizi götürmeleri lazım.

SON DAKİKA