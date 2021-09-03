Cebelitarık - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. A Milliler, grupta daha önce oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlik çıkarmıştı. Namağlup şekilde liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar Cebelitarık'ı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Milliler, Karadağ maçı ardından G Grubu'nda 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacak. 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.

CEBELİTARIK TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cebelitarık Türkiye maçı 4 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

4 YILDIZIN OYNAMASI BEKLENİYOR!

A Milli futbol Takımı'mızın Cebelitarık ile oynayacağı maç öncesinde İngiltere'nin uyguladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün kadroya katılması bekleniyor. Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu, transferinin ardından kampa katılmıştı.

CEBELİTARIK TÜRKİYE MAÇINA ESTONYALI HAKEM!

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.