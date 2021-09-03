Burak yoksa Halil var

Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları öncesi A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Halil Dervişoğlu, rötarlı olarak kampa katıldı. Ayyıldızlıların dün Riva'da sabah yaptığı idmana da katılan Halil, çalışma öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile kısa bir görüşme yaptı. Galatasaray ile yeniden kiralık anlaşan 21 yaşındaki golcü futbolcunun cezası nedeniyle Cebelitarık maçında forma giyemeyecek Burak Yılmaz'ın yerine oynaması bekleniyor.
Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları öncesi A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Halil Dervişoğlu, rötarlı olarak kampa katıldı. Ayyıldızlıların dün Riva'da sabah yaptığı idmana da katılan Halil, çalışma öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile kısa bir görüşme yaptı. Galatasaray ile yeniden kiralık anlaşan 21 yaşındaki golcü futbolcunun cezası nedeniyle Cebelitarık maçında forma giyemeyecek Burak Yılmaz'ın yerine oynaması bekleniyor.