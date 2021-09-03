Baraj tartışması

Türkiye'ye önceki gece şok yaşatan frikik golü dün Milli Takım'ın gündemindeki ilk konuydu. Kaleci Altay'ın 4 kişinin durmasını istediği barajda 3 futbolcunun yer alması, genç file bekçisinin de kapattığı köşeden golü yemesi teknik heyetin ciddi uyarılarına sebep oldu. Teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcıları, sert eleştiriler yaparken, herkesin motivasyonunu yüksek tutmasını istendi. Konuşmalar sırasında Güneş, "Birilerini suçlayıp çözüm bulmak doğru değil" ifadesini kullandı, yardımcıları da baraj konusu başta olmak üzere tüm hatalara değindi. Görüşmede hataların en aza indirilmesi gerektiğine de vurgu yapıldı. Bu arada Altay, maçın ardından sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada, "4 kişilik baraj istemiştim ama bir anlaşmazlık yaşadık" sözlerini sarfetmişti.