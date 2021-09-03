A Milli Takım İspanya’da

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan A Milli Takım, dün İspanya'ya gitti. Gruptaki 4. Karşılaşmasında yarın Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek olan ay-yıldızlı ekibimiz, özel uçakla Malaga'ya indikten sonra karayoluyla Cadiz'de konaklayacağı otele geçti. Milliler, bugün maçın oynanacağı Victoria Stadı'nda Cebelitarık karşılaşması öncesi son antrenmanını yapacak.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan A Milli Takım, dün İspanya'ya gitti. Gruptaki 4. Karşılaşmasında yarın Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek olan ay-yıldızlı ekibimiz, özel uçakla Malaga'ya indikten sonra karayoluyla Cadiz'de konaklayacağı otele geçti. Milliler, bugün maçın oynanacağı Victoria Stadı'nda Cebelitarık karşılaşması öncesi son antrenmanını yapacak.