Avrupa Şampiyonası'nı hayal kırıklığıyla tamamlayan A Milli Takım, kötü gidişatını Dünya Kupası elemelerinde de sürdürdü. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk eden milliler 2-2 berabere kaldı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ekibimiz, 9. dakikada gole ulaşmayı başardı. Kenan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz, ceza yayı önünde açısını düzeltip şutunu çekti. Savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve ağlarla buluştu: 1-0. Baskısını sürdüren milliler, 26. dakikada Burak ile etkili oldu. Yıldız futbolcunun gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı. Maçın 30. dakikasında milli takım farkı 2'ye yükseltti. Kenan'la başlayıp, Zeki ve Cengiz'le devam eden paslaşmalar sonunda Yusuf topa ayak koydu: 2-0. 40. dakikada Karadağ farkı 1'e indirdi. Kosovic'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Marusic, ceza sahasında topu kontrol eder etmez yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1. Milli takım ikinci yarıda Cengiz, Burak ve Kerem ile pozisyonlar bulsa da topu kalesinde gördü. Radunovic 90+7'de kazanılan frikik vuruşunu ağlara yolladı: 2-2. Liderliğini sürdüren mililler 4 Eylül'de Cebelitarık, 7 Eylül'de ise Hollanda'ya konuk olacak.



