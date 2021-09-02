Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Karadağ maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - AN'I ISKALAMAK!
Karadağ şimdilerde unutulan Yugoslav ekolünün temel özelliklerini kapmış!.. Topla buluştuklarında bol pas yapan rakip oyuncular, kaptırdıklarında ise hücumlarımızı engellemek için Yugoslav faulüne başvurdular. Fransız Bastien de çoğunu yedi! Yemekle kalmayıp 'Bizim Çocuklar'a gereksiz kartlar gösterdi…
Hadi Fransız'a uymayalım ve oyuna dönelim… Milli Takım, sağdan Zeki-Cengiz, soldan Mert-Hakan ikili bindirmeleriyle tempoyu ayarladığı anlarda hem pozisyon buldu, hem de şık goller attı. Özellikle Cengiz bu manzarayı çizen ressam gibiydi, sağ tarafta fırtına gibi esti, harika bir gol attı, bir de asist yaptı. Yüreğine sağlık koçum…
Tempoyu yükselttiğimiz anlarda, "üstü kalsın" desek, tertemiz dört gol kalırdı cebimize… Ne var ki öyle olmadı! Sağ kanada atılan bir uzun topta neredeyse tüm savunmamız uyuyunca rahat maçı zora soktuk… Haa, Kenan da o sırada "profesyonelce" ayakkabısını bağlıyordu!..