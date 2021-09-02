Liderler direkt katılacak

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından Katar'da 21 Kasım 2022'de başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off'un ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı, tek maç eleme usulüyle oynanacak play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.