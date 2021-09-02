Cengiz daha ne yapsın

Marsilya formasıyla Fransa Ligi'ne müthiş bir başlangıç yapan Cengiz Ünder, performansını Milli Takım'da da sürdürdü. Fransa'da 4 maçta 3 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, dün de Karadağ karşısında şov yaptı. A Milli Takım'ın hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan 24 yaşındaki oyuncu, dakikalar 9'u gösterdiğinde müthiş bir gol attı. Ceza sahası dışından sert bir vuruşla ağları sarsan Cengiz, 31'de de sağdan getirdiği topta Yusuf'un golünde asisti yapan isimdi. Hızlı hücumlarla ve ortalarıyla rakip savunmaya zor anlar yaşatan milli futbolcu, 90 dakika boyunca 6 ortasının 4'ünde isabet sağladı.

Cengiz Ünder, maçın ardından ardından net konuştu: "Galibiyeti hak ettiğimiz karşılaşmadan 1 puanla ayrıldık. Mücadelemizi en iyi şekilde sürdürüp, finallerdeki yerimizi alacağız. Bu inancımızı hiç kaybetmeden mücadelemize devam edeceğiz."