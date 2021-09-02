Böyle olmamalıydı

Norveç ile Hollanda'nın berabere kaldığı bir gecede çok önemli 2 puandan olduk. Oyunun ilk 5 dakikasında rakip önde bastı ama oyun kontrolü hep bizdeydi. Pozisyon üstünlüğümüz de vardı. İlk yarıyı farklı bitirebilirdik. İlk golü yedik ve rakibi de ortak ettik. İkinci yarı 15 dakika oyun kontrolü bizdeydi ama sonra düşüşler başladı. Daha iyi paslar için Orkun'u aldık. Okay sakatlanınca da Alparaslan'ı aldık. Büyük bir fırsatı kaçırdık. Farklı kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi.



ŞANSSIZLIK YAŞADIK

Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Gol olduktan sonra onu bunu konuşmak doğru değil. 3 tane kısa geldi baraja. Kaleciyle oyuncu arasında bir anlaşmazlık oldu. Aslında bizim barajlar bellidir, 3-4- 5… Kaçırdığımız goller tartışmaya açık ama birine yüklemeyi doğru bulmam. Kazanmamız gereken, ihtiyacımız olan bir maçı berabere bitirmek üzüntü verici. Bu maçta futbol şanssızlığı yaşadık. Bütün oyuncular gayretli ve iyiydi. Kenan Karaman çok koştu, tempolu ve iyiydi.



Karadağ karşısında dün gece suskun kalan kaptan Burak Yılmaz, son dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 36 yaşındaki futbolcu, 4 Eylül'de Cebelitarık ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu arada dün 90 dakika sahada kalan Burak, kaleye çektiği 5 şutta 1 isabet sağladı, girdiği 12 ikili mücadelenin de 8'ini kazandı.



EURO 2020'de 3 yenilgi alan Türkiye, dünkü beraberlikle de kazanamama serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.





Güneş, önemli fırsatları kaçırdıklarını da belirtip, "Futbolun talihsiz tarafını yaşayan takım olduk. Büyük bir şans kaçırdık. Pozisyonları yokken duran toptan gol attılar. Pozisyonlar bizimdi, bizim gol atmamız gerekiyordu. Yediğimiz 2. golde de 3 tane kısa geldi baraja" dedi.