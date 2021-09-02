Beraberlik tesellisi

A Mili Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4'üncü maçında Vodafone Park'taki mücadelede Karadağ ile son saniye golüyle 2-2 berabere kalarak büyük avantaj kaybederken, gruptaki diğer maçta iki önemli rakibimiz Norveç ile Hollanda'nın berabere kalması az da olsa bir teselli oldu. Uzun süre önde götürdüğümüz maçta 90+7'de yediğimiz golle avucumuzun içindeki 3 puanı kaçırırken, Norveç de evinde ağırladığı Hollanda ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu sonuçla Ay-Yıldızlı ekibimiz 8 puanla grupta zirvede yer alırken; 7'şer puana ulaşan Hollanda, Karadağ ve Norveç sırasıyla 2, 3 ve 4'üncü sırayı paylaştılar. Gruptaki diğer maçlarda cumartesi günü Letonya evinde Norveç'i ağırlarken, Hollanda da Karadağ'ı konuk edecek.