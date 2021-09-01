Türkiye - Karadağ milli maçı CANLI | A Milli Takım maçı izle

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya geliyor. A Milliler, grupta daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarmıştı. Namağlup şekilde liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar Karadağ'ı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Grubun güçlü takımlarından olan Karadağ ise ikinci sırada bulunan Hollanda ile aynı puanda... Türkiye - Karadağ maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.





TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI İLK 11'LERİ



TÜRKİYE - Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz



KARADAĞ - Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Djurdjevic, Bozovic

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı grup mücadelesi, bu akşam Beşiktaş Park'ta saat 21.45'te başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalıyor.

ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Merih Demiral (Atalanta), Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş)